Deutsche Landschaft bedroht? So knüpfen Rechtsextreme an die Alltagserfahrungen der Menschen an

Ulm

Heimat, Landschaft, Migration: So knüpfen Rechtsextreme an die Alltagserfahrungen der Menschen an

Die Deutschen als Opfer? Im Rahmen der Ulmer Friedenswochen erklärte Rechtsextremismusforscher Rolf Frankenberger, wie rechte Parteien spalten und eine Bedrohung heraufbeschwören.
Von Dominik Prandl
    Rechte Parteien wollen die deutsche Kulturlandschaft bewahren, sagen sie. Windräder sind ihnen dabei ein Dorn im Auge. AfD-Chefin Alice Weidel nannte sie „Windmühlen der Schande“.
    Rechte Parteien wollen die deutsche Kulturlandschaft bewahren, sagen sie. Windräder sind ihnen dabei ein Dorn im Auge. AfD-Chefin Alice Weidel nannte sie „Windmühlen der Schande“. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Wie die extreme Rechte die Begriffe Heimat, Landschaft und Umwelt ideologisch auflädt, um dadurch Menschen für sich zu gewinnen, aber auch um zu spalten, darüber hat Rolf Frankenberger vom Institut für Rechtsextremismusforschung am Dienstagabend in der Ulmer Volkshochschule gesprochen. Das Interesse an der Veranstaltung, zu der verschiedene Verbände im Rahmen der Ulmer Friedenswochen eingeladen hatten, war groß – auch einzelne Sympathisanten der AfD befanden sich im vollen Saal.

