Heimat, Landschaft, Migration: So knüpfen Rechtsextreme an die Alltagserfahrungen der Menschen an

Wie die extreme Rechte die Begriffe Heimat, Landschaft und Umwelt ideologisch auflädt, um dadurch Menschen für sich zu gewinnen, aber auch um zu spalten, darüber hat Rolf Frankenberger vom Institut für Rechtsextremismusforschung am Dienstagabend in der Ulmer Volkshochschule gesprochen. Das Interesse an der Veranstaltung, zu der verschiedene Verbände im Rahmen der Ulmer Friedenswochen eingeladen hatten, war groß – auch einzelne Sympathisanten der AfD befanden sich im vollen Saal.

