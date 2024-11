Nachhaltigkeitspreis für kühlende Kleidung aus Ulm

Die Kühltextilien des Ulmer Unternehmens Pervormance sind mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) ausgezeichnet worden. „Wir sind unglaublich stolz auf diesen Preis“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Renner, die gemeinsam mit ihrer Schwester Sabine Stein die kühlende Kleidung mit spezieller Technologie entwickelt hat.

Die Klimaerwärmung führe zu Gesundheitsproblemen, Todesfällen und Produktivitätseinbußen durch Hitze. Klimaanlagen würden zwar helfen, seien jedoch bereits heute für über eine Gigatonne CO₂ und mehr als acht Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich, teilt das Unternehmen mit. Und da kommt die Entwicklung aus Ulm mit den smarten Fasern ins Spiel: „Unsere Kühltextilien sind weit mehr als ein reines Klimaprodukt. Sie sind eine direkte Antwort auf die zunehmenden gesundheitlichen Belastungen durch Hitze. Sie gestalten Lebens- und Arbeitsräume hitzeresilient und schützen die Gesundheit“, erklärt Renner. Im Vergleich zu Klimaanlagen würden die smarten Kühltextilien bis zu 97 Prozent CO₂-Emissionen einsparen. „Dass unsere Produkte jetzt offiziell als Vorreiter im Gesundheits- und Klimaschutz anerkannt wurden, zeigt, wie wertvoll diese Technologie für eine lebenswerte Zukunft ist“, betont Sabine Stein.

Pervormance gehört zu den Siegern in der Kategorie „Klima“

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Produkte würdigt 50 besonders wirksame Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in den Kategorien Klima, Natur, Ressourcen, Gesellschaft und Wertschöpfungskette. Zur Prämierung kommt es am 28. und 29. November in Düsseldorf. Pervormance gehört zu den Siegern in der Kategorie „Klima“. Das Unternehmen, das die kühlende Kleidung schon seit mehr als zehn Jahren herstellt, hat mittlerweile in Neu-Ulm eine Produktion aufgebaut. Im Sommer hatte die Geschäftsführerin erklärt, das Unternehmen mit seinen zwölf Mitarbeitern habe bereits mehr als 150.000 Kühlfunktionsprodukte verkauft. Die hergestellten Kühltextilien seien bisher zu 90 Prozent an die Industrie gegangen, „von Daimler bis zum Dachdecker“, so Renner.

Wegen der Klimaerwärmung seien nun aber mehr Menschen von starker Hitze betroffen – und so eignen sich die Kleidungsstücke – darunter Kühlwesten, Kühlshirts, und kühlende Kopfbedeckungen – auch für den Sport- und Freizeitbereich wie auch für die Medizin. Für die kühlende Wirkung wird keine externe Energie benötigt – sie entsteht allein durch Wasser und Luft. (AZ/dtp)