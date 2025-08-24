Gewaltiger Jubel zum Auftakt des Diademus-Festivals

Welch ein Auftakt: Diademus-Intendant Benno Schachtner leitete die Jubliläums-Konzertreihe zum zehnten Geburtstag des Roggenburger Festivals diesmal mit einer Matinee selbst ein. Die sorgte schon nach wenigen Minuten für Jubel beim Publikum im ausverkauften Bibliothekssaal des Klosters, wohin man vor Konzertbeginn noch zusätzliche Stühle hatte bringen müssen.

Franz Schubert liefert das Motto des Festivals

Benno Schachtner ist vieles: weltweit agierender Countertenor und Professor in Bremen, Festival-Intendant, Familienvater und begeisterter Hobby-Landwirt – und dass er auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Tuns steht, stellte der in Illertissen geborene Sänger in Roggenburg eindrucksvoll unter Beweis. Als Klammer ums Matinee-Konzert hatte der 40-Jährige Franz Schuberts „An die Musik“ gewählt, das ihm selbst viel bedeutet, und aus dem das Zitat „In eine bess´re Welt entrückt“ als Motto über dem diesjährigen Festival steht.

Scheinbar ganz entspannt auf einem Klavierhocker sitzend, begleitet vom renommierten Berliner Pianisten Andreas Küppers, eröffnete Benno Schachtner – doch was so locker wirkte, war tatsächlich historische Aufführungspraxis – denn genau so wurden im 18. und 19. Jahrhundert gerne Kunstlieder dargeboten. Zwei Flügel auf der Bühne des Bibliothekssaales sorgten zusätzlich für den Eindruck des ganz Besonderen: ein Steinway-Konzertflügel im Hintergrund, eigentlich nur für Hugo Wolfs „Schlafendes Jesuskind“ benötigt, und ein Hammerflügel von Anton Walter, der ein solches Instrument auch für Wolfgang Amadeus Mozart baute, zeigten die Entwicklung bei diesen Instrumenten innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Schachtner und Küppers nutzten die Gelegenheit, ein identisches Lied – Felix Mendelssohn-Bartholdys „Auf Flügeln des Gesanges“ - an den beiden so verschiedenen Instrumenten zu demonstrieren. Den persönlichen Vorzug dürfte eine Mehrheit im Publikum dem Hammerflügel gegeben haben, dessen Klänge viel zarter und weicher Benno Schachtners Altstimme begleiteten.

Schachtner selbst verlieh den Emotionen der teils fröhlichen, teils melancholischen, liebevollen oder abschiedlichen Lieder tatsächlich Flügel zum Publikum hin, beantwortete die Frage danach, was das Leben ist, mit Joseph Haydns „Das Leben ist ein Traum“, sang von glücklicher und verschmähter Liebe, mit Koloratur von Bienchen und Blümchen und vom Veilchen, das davon träumt, von einer schönen Schäferin gepflückt und zum Schmuck verwendet zu werden.

Jubel zwischen den Abschnitten, Jubel am Ende

Kein Lied aber war besser geeignet, Benno Schachtners nicht nur gesangliche, sondern auch mimische und gestische Fähigkeiten, Gefühle bis hin zur Gänsehaut beim Publikum zu generieren, wie Carl Fridrich Zelters Vertonung der Goethe-Ballade „Der Erlkönig“. Schachtner verlieh den drei Personen im Gedicht eigene Stimmlagen.

Jubel zwischen den einzelnen Abschnitten des Konzerts, Jubel am Ende – dass es trotz des später anschließenden Eröffnungskonzertes in der Schießener Wallfahrtskirche zwei Zugaben gab, darunter Mendelssohn-Bartholdys „Sonntagslied“, ist der Souveränität zu verdanken, mit der Benno Schachtner das Festival leitet. Am kommenden Sonntag wird er beim Abschlusskonzert in Weißenhorn noch einmal auf der Bühne stehen, als Altist und als Leiter der Aufführung von Händels „Messiah“.

Info: Das nächste Konzert des diesjährigen Diademus-Festivals findet am Mittwoch um 19 Uhr in der Bibliothek von Kloster Roggenburg mit Liebesliedern von Robert Schumann und Johannes Brahms statt.