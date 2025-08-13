Diademus-Festival: Es läuft so gut wie noch nie

Das Diademus Festival Roggenburg feiert seinen zehnten Geburtstag – und der Vorverkauf der Tickets läuft gut wie noch nie, freut sich Initiator und Intendant Benno Schachtner. Zwar gibt es aktuell noch für alle Veranstaltungen der am 24. August beginnenden Festivalwoche Karten, doch gerade in den guten Platzkategorien wird das Angebot schon knapp. Eine Woche vor Beginn gibt es einige Neuigkeiten.

Zum Diademus-Geburtstag gibt es „etwas Verrücktes“

Zum Geburtstag darf man auch einmal etwas Verrücktes machen, findet Benno Schachtner. Nicht zu seinem eigenen, den er im Dezember feiert, sondern zu dem von Diademus plant der Countertenor deshalb etwas, was er in seiner Karriere noch nie getan hat: Er wird beim Abschlusskonzert am 31. August in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, bei dem Georg Friedrich Händel „Messiah“ aufgeführt werden wird, nicht nur selbst als Solist aktiv sein, sondern auch als Dirigent. Diese Situation entstand durch die Absage des britischen Dirigenten Justin Doyle, Chefdirigent des Rias-Kammerchors Berlin. Eigentlich habe er zunächst vorgehabt, statt des Auftritts als Solist die Diademus Chorakademie und das Händel Festspiel Orchester Halle zu dirigieren und nicht selbst zu singen, doch nachdem ihn in dieser Überlegung eine ganze Reihe von Menschen angesprochen hatten, fiel die Entscheidung, sich ins Abenteuer der Doppelrolle zu stürzen. Als Solisten neben Benno Schachtner werden seine Frau Catalina Bertucci (Sopran), Tenor Maximilian Vogler und Bass Kresimir Strazanac (Bass) zu erleben sein. Dieses Abschlusskonzert, sagt Benno Schachtner, wird für ihn das Highlight unter den Highlights des Festivals sein.

Das Kombi-Ticket enthält auch einen Gutschein

Ein Novum gibt es auch zum Auftakt am 24. August: Erstmals findet vor dem Eröffnungskonzert – Johann Sebastian Bachs „Brandenburgische Konzerte“ in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Schießen (Beginn: 16 Uhr) – eine Eröffnungsmatinee statt: In der Roggenburger Klosterbibliothek wird um zwölf Uhr Benno Schachtner Lieder unter anderem von Joseph Haydn, Hugo Wolf und Franz Schubert singen. Wer ein Kombiticket für beide Veranstaltungen dieses ersten Diademus-Tages erwirbt, erhält einen Verzehrgutschein für die Roggenburger Alte Roggenschenke und den Klostergasthof im Wert von zehn Euro. Er kann allerdings nur am Konzerttag – nach der Eröffnungsmatinee oder nach dem Eröffnungskonzert – eingesetzt werden.

Die Konzerte während der Woche – „Mittendrin“ mit Robert Schumanns Spanischen Liebesliedern in der Roggenburger Klosterbibliothek und die beiden „Nachtaktiv“-Konzerte des Freitags – finden ohne Veränderung wie geplant und angekündigt statt. Das komplette Festivalprogramm gibt es unter www.diademus.de.