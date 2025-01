Neu-Ulm: Die Ehrlich Brothers zeigen die besten Illusionen aus zehn Jahren

In der Ratiopharm Arena sind sie praktisch schon Stammgäste. Dass sie auch mit ihrer Jubiläumstour in Neu-Ulm vorbei schauen, lassen sich die Ehrlich Brothers da natürlich nicht nehmen. Und das Publikum dankt es: Alle vier Shows am 5. und 6. Januar sind ausverkauft. Weit mehr als 10.000 Menschen wollen sich in der Arena von dem Duo verzaubern lassen, das ein Best-of aus den vergangenen zehn Jahren im Gepäck hat.

