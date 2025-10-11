Luxuriöses Entrecôte oder bodenständiges Hüftsteak? Die beliebtesten Ulmer Steakhäuser

Ulm bietet eine Vielzahl an Steak-Restaurants, doch welche sind bei Gästen am beliebtesten? Unsere Übersicht zeigt Ihnen die Top-Adressen für Steakgenuss in Ulm, ausgewählt nach den höchsten Google-Bewertungen.

Abacco‘s Steakhouse Ulm

Direkt neben dem Ulmer Münster fühlen sich Steakliebhaber bei Abacco‘s Steakhouse gut aufgehoben. Mit 4,4 Sternen bei über 1000 Bewertungen auf Google gibt es viel Lob, vor allem für die einzigartige Präsentation: Die Steaks, egal ob Argentina Premium, US Prime Steak oder weitere Abacco Specials, werden auf einem 400°C heißen Stein an den Tisch gebracht, wo die Gäste selbst entscheiden können, wann das Fleisch für sie fertig ist. „Ein echtes Erlebnis, wie das Steak serviert wird [...] Frischer und individueller geht es kaum!“, schreibt ein Gast. In einem gemütlichen Ambiente kommen hier Sparfüchse und Gourmets auf ihre Kosten, bei Steakpreisen zwischen 19 und 80 Euro nach Größe und Art.

Adresse: Neue Straße 75, 89073 Ulm

Website: https://www.abaccos-steakhouse.de/

Öffnungszeiten: Mo-So: 11.30-0.30 Uhr

Restaurant Room

Das Restaurant Room ist wahrscheinlich die edelste Ulmer Adresse für Steak. Die hohen Preise sind es der Kundschaft jedoch wert, die Bewertung von 4,8 Sternen spricht für sich: „Das beste Fleisch das ich jemals gegessen habe. Unglaublich zart und perfekt vorbereitet.“ Das Lokal legt den Fokus auf Fleischspezialitäten aus den USA und serviert neben Steaks auch Burger, Hühnchen und Lammgerichte. Für Vegetarier gibt es ein wechselndes Pastagericht ab 18 Euro. Das billigste Steak startet bei 69 Euro.

Adresse: Olgastraße 141, 89073 Ulm

Website: https://restaurant-room.de/

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 18-23 Uhr / So: Ruhetag

John Benton

Das John Benton schafft es mit 4,3 Sternen bei über 2000 Bewertungen ebenfalls auf die Bestenliste. In der Nähe der Ulmer Stadtmauer kann man hier zu verhältnismäßig niedrigen Preisen Steak genießen. Das günstigste 200-Gramm-Hüftsteak gibt es bereits ab 19,80 Euro, aber die Karte bietet auch Spare Ribs und verschiedene Fischgerichte. Ein Kunde schreibt: „Die Steaks waren perfekt zubereitet und unglaublich lecker.“

Adresse: Marktplatz 16, 89073 Ulm

Website: https://www.johnbenton.de/

Öffnungszeiten: Mo-Do: 11:30-22 Uhr / Fr-So: 11:30-23 Uhr

Kobés

Das Kobés ist in Ulm wirklich extrem beliebt, mit einer Bewertung von satten 4,9 Sternen bei über 3700 Rezensionen. Hier gibt es feine Steaks ab 49,80 Euro, Lammkoteletts ab 34,70 Euro, aber auch Burger oder Çiğ Köfte in einem gemütlichen, familiären Imbiss-Ambiente. „Sehr gute Burger und Grillfleisch, feine Pommes, sehr guter Krautsalat und ein perfekter, aufmerksamer superfreundlicher Service.“, schreibt ein Gast.

Adresse: Kapellengasse 7, 89077 Ulm

Website: https://kobesoriginal.com/

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 16.30 -21.30 Uhr / Sa-So: 12-22 Uhr

Blauflesch

Die historische Gaststätte Blauflesch entzückt ihre Kundschaft mit „einer angenehmen Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.“ So sieht es zumindest einer der begeisterten Gäste. Bei insgesamt 860 Rezensionen hat das Restaurant eine Bewertung von 4,4 Sternen. Hier gibt es klassisch deutsch-schwäbische Küche mit einer großen Auswahl an verschiedenen Fleischgerichten, wie beispielsweise ein Rumpsteak vom Angus Rind für 29,70 Euro. Eine wechselnde Tageskarte bietet immer wieder eine neue Auswahl mit Steak und Grillfleisch. Abseits der Steaks wird hier auch sehr oft das klassische Chefschnitzel gelobt: „Ich habe in sehr vielen Restaurants gegessen aber ich muss wirklich sagen das Beste und saftigste Schnitzel was ich in mein Leben hatte.“

Adresse: Lindenstraße 2, 89077 Ulm

Website: https://www.blauflesch.de/

Öffnungszeiten: Di-Sa: 11-14 Uhr, 17-22 Uhr / So: 11-22 Uhr/ Mo: Ruhetag