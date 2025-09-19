Vom urigen Steh-Café bis zum Spezialitätenbistro: Das sind die beliebtesten Cafés in Ulm

Ob ein leckeres Frühstück, hausgemachte Kuchen oder einzigartige Kaffeebohnen-Röstungen: In Ulm wird man fündig. Aber welche Cafés können am meisten überzeugen? Das sagen die Rezensionen auf TripAdvisor und Google.

Beliebte Kaffee-Hotspots mit Wohnzimmer-Atmosphäre

Nur einen Steinwurf vom Ulmer Hauptbahnhof entfernt hat das Vitus Ulm unter der Woche ab 16 Uhr, samstags sogar ab 12 Uhr seine Türen geöffnet. Das Café und Spezialitäten-Bistro bietet selbstgemachte Leckereien, hauseigene Espressomischungen und eine große Auswahl an Tees und Wein. Besonders loben die Kunden das gemütliche Ambiente und den freundlichen Service. Bei Sonder-Events wie dem „Woof Day“ gibt es ein eigenes kleines Menü für Hunde.

Wer nach einem leckeren Frühstück oder Mittagessen sucht, ist beim Manufaktur Café Animo an der richtigen Adresse. Der Familienbetrieb wird bereits in der zweiten Generation geführt und bietet eine vielfältige Auswahl von Frühstücksklassikern und saisonal wechselnden Speisen und Kuchen an. Die Kundschaft lobt oft die Liebe zum Detail und den ausgezeichneten Geschmack. Für die Feinschmecker lohnt es sich auch, die abendlichen Sonderöffnungen des Animo im Blick zu behalten, denn an ausgewählten Abenden bietet das Café exklusive Zwei-, Drei- oder Fünf-Gänge Dinner-Menüs.

Im Herzen der Altstadt hat das Café Gustaff Ulm täglich seine Türen geöffnet. Etwas nördlich des Münsters kommen Kaffee-und-Kuchen-Liebhaber hier voll auf ihre Kosten. Unter den Frühstücks-Angeboten erfreuen sich vor allem die Omelette großer Beliebtheit. Das einladende Café mit Vintage-Flair bietet sich wunderbar an, um nach einem Spaziergang durch die Altstadt mit einem guten Kaffee noch etwas zu verweilen.

Die Adressen für Matcha, Tapas & Co. in Ulm

Das Stadtgeflüster Ulm hat zwar noch nicht lang geöffnet, hat sich aber nach weniger als einem Jahr schon in der Ulmer Café-Szene gut etabliert. Hier gibt es täglich ein breites Angebot an Kaffees, Aperitifs und leckerem Essen. Besonders beliebt ist hier das grüne Trendgetränk Matcha, das es hier auch auch in einer To-Go-Variante in der Glasdose zu kaufen gibt. Wer gerade nicht auf dem Sprung ist, kann aber auch Platz nehmen und die hochgelobten Stullen und weitere ausgefallene Frühstücks- oder Brunchangebote oder Tapas genießen.

Das Pagoni Café ist ebenfalls unter Matcha-Fans sehr beliebt, vor allem der Matcha-Strawberry wird oft positiv hervorgehoben. Aber der Kaffee kommt auch nicht zu kurz, genauso wenig wie das Essensangebot: Hier gibt es leckeres Frühstück, vielfältige Bowls und herzhafte Snacks für zwischendurch. Mit seiner modernen und bequemen Einrichtung und dem freundlichen Service fühlen sich die Kunden hier sehr wohl. Eine sehr gute Adresse für einen geselligen Nachmittag oder auch zum Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre.

Guter Kaffee und türkische Spezialitäten

Ganz in der Nähe des Münsters hat Deva Bakery & Café seine Türen geöffnet und überzeugt mit seinem hochwertigen Kaffee, dem herzlichen Service und leckeren, türkischen Teigspezialitäten. Besonders gerne bestellen die Gäste die Frühstücks-Optionen für zwei Personen oder mehr wie das Luxus Frühstück, bei dem man sich durch eine breite Auswahl türkischer Leckereien probieren kann.

Bei Mery‘s Café & Kitchen Ulm gibt es ebenfalls eine breite Auswahl von türkischen Spezialitäten und Frühstücksklassikern. Das Team des Mery‘s legt großen Wert darauf, dass alle Speisen und Kuchen im Haus gemacht werden. Bei der Kundschaft kommt das sehr gut an, die Gäste loben die hohe Qualität der Speisen und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Spezialitäten-Kaffee für die Feinschmecker

Im Herzen der Ulmer Innenstadt liegt das Kaffee Fred Ulm – mit seiner orangenen Fassade kaum zu übersehen. Ein stylisches Stehcafé, aber keine Sorge, Sitzgelegenheiten gibt es im Außenbereich. Der namensgebende Bär Fred ist das Maskottchen des kleinen aber feinen Cafés, das bei Kunden vor allem durch seine Expertise in Sachen Kaffee punkten kann. Die Kunden empfehlen ebenfalls die frischen Franzbrötchen und Zimtschnecken.

Etwas weiter entfernt von der Innenstadt liegt die Röstschmiede Neu-Ulm, gleich auf der anderen Seite der Donau. Für Kaffee-Nerds und Genießer dürfte sich dieser Abstecher aber lohnen. Die Röstschmiede besteht aus einem bequemen, stilvollen Café-Bereich mit vorzüglichem Kaffee, hausgemachten Kuchen und Snacks und einer Werkstatt mit der hauseigenen Rösterei, wo man verschiedene Kurse und Workshops rund um das Thema Kaffee belegen kann. Die Röstschmiede bietet ihre eigenen Bohnen zum Probieren und zum Kauf an und punktet bei der Kundschaft mit der breiten Auswahl an Kaffee-Geschmäcken und den interessanten Möglichkeiten, sich zu dem Thema weiterzubilden.