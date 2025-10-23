Frisches Sushi und Ramen zum Zusammenstellen: Die beliebtesten japanischen Restaurants in Ulm

Zwischen Japan und Ulm liegt zwar eine beträchtliche Distanz, wer aber auf der Suche nach authentischem Sushi oder köstlichen Ramen ist, wird in den zahlreichen japanischen Restaurants der Stadt garantiert fündig. Hier ist eine Auswahl der beliebtesten japanischen Lokale laut den Rezensionen auf Google und TripAdvisor.

Traditionelles Sushi aus Meisterhand

Das Sakura Sushi befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Donau und bietet seit 2017 eine breite Auswahl an Sushi-Variationen - von klassischem Nigiri bis zu kreativen Eigenkreationen. Unter dem Credo „Schlicht, frisch und unverfälscht“ setzt Geschäftsführer Soe, der auch „der Sushimeister“ genannt wird, auf Qualität und Geschmack. Auf extravagante Präsentationen mit Trockeneis und ähnlichen Spielereien verzichtet er bewusst. Dieser Ansatz kommt bei den Kunden sehr gut an, die Gäste loben die frischen Sushirollen und ihre herausragende Qualität zum guten Preis. Für die schwäbischen Sparfüchse ist das Mittagsangebot besonders attraktiv.

Öffnungszeiten: Di-Do: 11-15 Uhr, 17-22 Uhr / Fr-Sa: 11-23 Uhr / So & Feiertage: 16-22 Uhr / Mo: Ruhetag

Donaustraße 14, 89037 Ulm

Das Yoko zählt ebenfalls zu den gefragten Adressen für authentisches und frisches Sushi in Ulm. In dem kleinen, zentral gelegenen Restaurant werden großzügige Sushiplatten serviert – von klassischen Fischvariationen bis hin zu kreativen, veganen Füllungen ist alles vertreten. Besitzer Shusei Kushida hat das Lokal nach seiner Mutter benannt und es sich zum Ziel gemacht, mit seinem Restaurant das japanische Sushi-Handwerk in Ehren zu halten. Gäste heben regelmäßig den freundlichen, zügigen Service hervor und schwärmen insbesondere von den köstlichen Gyoza, die als Vorspeise vielfach empfohlen werden. Wegen der großen Nachfrage empfiehlt sich vor allem in der kalten Jahreszeit eine Reservierung, da der Außenbereich dann geschlossen bleibt.

Öffnungszeiten: Di-Fr: 12-15 Uhr, Di-Do: 17-22 Uhr, Fr-Sa: 17-23 Uhr, So-Mo: Ruhetag

Judenhof 1, 89073 Ulm

Seit mittlerweile 20 Jahren wird das To Kyo als Familienunternehmen geführt und hat sich in Ulm einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die vielfältige Speisekarte bietet frisches Sushi, Poké (Sushi Bowls) und Spezialitäten aus dem Wok, mit zahlreichen glutenfreien und veganen Optionen zur Auswahl. Online loben Kunden neben dem Essen oft den schnellen, freundlichen Service, ob in der Mittagspause oder beim Abendessen, sowie das angenehme Ambiente.

Öffnungzeiten: Di-Do: 11.30-14.30 Uhr und 17-22 Uhr, Freitag: 11.30-14.30 Uhr und 17-23 Uhr, Sa: 11.30-23.00 Uhr, So & Feiertage: 11.30-22 Uhr, Mo: Ruhetag

Top-Ramen-Lokale in Ulm

Für Genießer japanischen Essens dürfen natürlich die Adressen für gute Ramen nicht fehlen. Eine davon ist die Ayuma Ramen Factory. Gegründet von einem Ulmer Gastronomen-Urgestein begeistert das kleine Restaurant die Kunden mit seinem Anime-inspirierten Ambiente und seinen leckeren Suppen. Die Bestellung läuft hier etwas anders ab als gewohnt: An einem Terminal wählt man die gewünschten Zutaten und stellt sich seine persönliche Ramen-Kreation zusammen, die dann frisch an der Theke zur Abholung bereitsteht. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze empfehlen die Kunden online insbesondere zu Stoßzeiten eine Reservierung.

Öffnungszeiten: Mo-So: 17-21.30Uhr / Mo-Sa: 12-14 Uhr

Pfauengasse 5, 89073 Ulm

.

Das Kukku Ramen mag zwar ein kleiner und schlicht eingerichteter Laden sein, überzeugt aber mit großem Geschmack. Der Fokus liegt hier ganz klar auf Ramen; die Karte ist bewusst schlank gehalten, bietet jedoch eine Auswahl an verschiedenen Suppen, darunter auch mehrere vegane Varianten. Wer zusätzlich eine Vorspeise genießen möchte, sollte das Karaage probieren – knusprig-frittierte, knochenlose Hähnchenstücke, die bei den Gästen besonders beliebt sind.

Öffnungszeiten: Mi-So: 17-22 Uhr

Wengengasse 14, 89073 Ulm

Panasiatische Spezialitäten: Fusion von Sushi, Wok und mehr

Für Fans von japanischem Essen, die aber auch andere asiatische Spezialitäten probieren möchten, sind diese Restaurants die richtigen Anlaufstellen. Im MiKenzo finden sich nicht nur traditionelle Gerichte aus Japan, sondern auch Highlights aus Laos und Vietnam. Die Gäste schätzen besonders den gelungenen Mix der unterschiedlichen Landesküchen sowie die Verbindung von Tradition und moderner Kochkunst. Das gemütliche, moderne Ambiente in zentraler Lage und die ausgezeichneten Sushi-Kreationen werden von Besuchern oft lobend hervorgehoben.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr, Sa: 11-14 Uhr, 17-22 Uhr / So: 17-22 Uhr / Mi: Ruhetag

Kronengasse 6, 89073 Ulm

Die ostasiatische Küche in ihrer ganzen Vielfalt bietet das Gohan mit einer abwechslungsreichen Auswahl: Von japanischen Ramen und Sushi über chinesische Gerichte wie Mapo Tofu und Oktopuszöpfe bis hin zu koreanischen Klassikern wie Bibimbap, Fried Chicken oder Tteokbokki kommt hier jeder Fan der asiatischen Küche auf seine Kosten – perfekt, um auch mal neue kulinarische Richtungen auszuprobieren. Wer im Voraus plant, kann mit etwas Vorlauf sogar größere Gerichte wie einen koreanischen Hot Pot bestellen.

Öffnungszeiten: Di-Do: 11.30-14 Uhr, 17-22 Uhr / Fr: 11.30-14 Uhr, 17-23 Uhr / Sa: 13-23 Uhr / So & Feiertage: 13-22 Uhr, Mo: Ruhetag

Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm