Die Brücke über die Gleise in der Kammer-Krummen-Straße in Neu-Ulm wird saniert

Neu-Ulm

Brücke über die Gleise in der Kammer-Krummen-Straße wird saniert

In der Kammer-Krummen-Straße in Neu-Ulm stehen Bauarbeiten an. Die Geh- und Radwege auf der Brücke über die Gleise werden saniert.
    Die Brücke über die Gleise entlang der Kammer-Krummen-Straße wird zum Teil saniert.
    Die Brücke über die Gleise entlang der Kammer-Krummen-Straße wird zum Teil saniert. Foto: Stadt Neu-Ulm

    Die Geh- und Radwege auf der Brücke über die Gleise in der Kammer-Krummen-Straße werden ab Montag, 18. August, saniert. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Die Betonkappen an der Brücke wiesen Betonausbrüche und freiliegende, korrodierte Bewehrungen auf. Diese Bereiche würden freigelegt, entrostet und mit Sanierungsbeton wieder verschlossen.

    Die Brücke im Neu-Ulmer Gewerbegebiet wird ab Montag, 18. August, saniert

    Die Arbeiten erfolgen fahrtrichtungsweise, sodass jeweils nur eine Brückenseite für den Geh- und Radfahrverkehr gesperrt ist. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer ist ausgeschildert und erfolgt über die Brücke Steinheimer Weg bis zum Kreisel in der Lessingstraße. Die Arbeiten dauern je nach Witterung voraussichtlich zwei Wochen. (AZ)

