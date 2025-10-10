Icon Menü
Die Brücke über die kleine Donau in Neu-Ulm wird für zwei Tage gesperrt

Neu-Ulm

Die Brücke zum Schwal wird für zwei Tage gesperrt

Der Steg über die kleine Donau in Neu-Ulm wird am 15. und 16. Oktober gewartet. Fußgänger und Radfahrer müssen deshalb eine Umleitungsstrecke nutzen.
    Die Brücke über die kleine Donau in Neu-Ulm wird wegen Wartungsarbeiten gesperrt.
    Die Brücke über die kleine Donau in Neu-Ulm wird wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Foto: Stadt Neu-Ulm

    Der Steg über die kleine Donau, der die Donaustraße mit der Insel in Neu-Ulm verbindet, wird turnusmäßig gewartet. Um die Lebensdauer des Bauwerks nachhaltig zu sichern, werden auch kleinere Reparaturarbeiten getätigt. Die Brücke wird daher von Mittwoch, 15. Oktober, bis Donnerstag, 16. Oktober für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

    Radfahrer und Fußgängerinnen müssen einen kleinen Umweg nehmen

    Die Brücke führt zum Schwal und wird von Passanten gerne genutzt, um beispielsweise in der Mittagspause eine kleine Ruhepause einzulegen. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die Straße „An der kleinen Donau“ und die Insel während der Sperrung zu nutzen. (AZ)

