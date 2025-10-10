Die Brücke zum Schwal wird für zwei Tage gesperrt

Der Steg über die kleine Donau, der die Donaustraße mit der Insel in Neu-Ulm verbindet, wird turnusmäßig gewartet. Um die Lebensdauer des Bauwerks nachhaltig zu sichern, werden auch kleinere Reparaturarbeiten getätigt. Die Brücke wird daher von Mittwoch, 15. Oktober, bis Donnerstag, 16. Oktober für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Radfahrer und Fußgängerinnen müssen einen kleinen Umweg nehmen

Die Brücke führt zum Schwal und wird von Passanten gerne genutzt, um beispielsweise in der Mittagspause eine kleine Ruhepause einzulegen. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die Straße „An der kleinen Donau“ und die Insel während der Sperrung zu nutzen. (AZ)