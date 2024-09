Die Fans der Böhsen Onkelz feiern in Neu-Ulm ein Riesenfest

Mit deutscher Überpünktlichkeit sind am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr die Böhsen Onkelz in ihr erstes von zwei Freiluftkonzerten auf dem Neu-Ulmer Wiley-Gelänge gestartet. Kaum wurde es auf der Bühne dunkel, sang ein stimmgewaltiger Chor aus tausenden Kehlen „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön...“ - ganz so, als habe die Lieblings-Fußballmannschaft einen großen Sieg gelandet. Ein Triumph war der Abend für die Band allemal, denn die Fans gingen gut zweieinhalb Stunden lang mit und sangen sich die Kehlen wund. Nach all den Diskussionen im Vorfeld der beiden Auftritte um das angeblich hohe Sicherheitsrisiko, das von den Fans ausging: Die Stimmung auf dem Platz war friedlich, die Menschen höflich. Wenn man mal angerempelt wurde, was sich bei der Enge nicht vermeiden ließ, kam in der Regel sofort ein „Entschuldigung“ hinterher. Selbst die ultralange Schlange am Bierstand wurde stoisch hingenommen.

Die Band spielte sich durch die mehr als vier Jahrzehnte währende Bandgeschichte und bot ihre wichtigsten Hymnen auf. Dabei wurden nicht nur die allseits bekannten Großkracher wie „Wir ham noch lange nicht genug“ und „Auf gute Freunde“ abgefeiert, sondern fast jeder Song. Und als Sänger Kevin Russel in „H“ über seine mittlerweile überwundene Drogensucht sang, bekam er sogar Extra-Applaus. Am Ende gab es sogar noch ein kurzes, ordentliches Feuerwerk.

Über Zwischenfälle war bei Redaktionsschluss noch nichts bekannt. Dieser Text wird noch weiter aktualisiert.