Als die Ulmer Kunst endlich eine Heimat bekam

Die Institutionalisierung der Sammlung erfolgte relativ spät. Hatten sich die Heimatmuseen, wie etwa in Weißenhorn oder Illertissen, bereits in den ersten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts dank rühriger Trägervereine etabliert, mussten sich die Ulmer Exponate ihre Präsentation zunächst noch mit jenen des Gewerbemuseums teilen. Erst am 4. Oktober 1925 wurde das Museum der Stadt Ulm eröffnet. Es vereint, laut Eigenwerbung „40.000 Jahre Kunst-, Kultur- und Designgeschichte unter einem Dach“.

Die Ulmer Kunst war einst richtungsweisend

Was die Verbindung mit dem 1882 gegründeten Gewerbemuseum betrifft, so lag die Gründerzeit des Deutschen Reichs ja noch nicht allzu weit zurück und der Stolz über vorbildliche Handels- und Industrieprodukte war berechtigterweise noch stark in der Gesellschaft verankert. Allerdings überrascht, dass für die einst richtungsweisende spätgotische Ulmer Kunst bislang kein eigener Ort zur standesgemäßen Ausstellung der weltberühmten Schnitzfiguren, Skulpturen und Altären vorhanden war.

Ein Großteil dieser „Alten Kunst“ befand sich zu dieser Zeit jedoch bereits im Besitz des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben, gegründet im Jahr 1841 eben zum Zweck der Sammlung und Bewahrung von Kunstdenkmälern des Mittelalters. Zu den bedeutendsten Artefakten, welche der junge Verein erwerben konnte, zählen die fünf Prophetenfiguren von Michel Erhart, vormals Teile des längst abgetragenen monumentalen Ölbergs am südlichen Münsterplatz. Doch auch Kunstwerke aus der Renaissance und der Barockzeit sowie Zeugnisse der Stadtgeschichte ergänzten schon bald die kontinuierlich angewachsene Menge der Exponate. Um dem Problem der Lagerung entgegenzuwirken, stellte die Stadt 1855 das Erdgeschoss des Schuhhauses in der Kramgasse zur Verfügung. Die Auflage hierzu war bescheiden: Lediglich an zwei Sonntagen während der Sommermonate müsse die Sammlung für das Publikum zugänglich sein, so die Vereinbarung.

Doch schon 15 Jahre später, es war gerade der deutsch-französiche Krieg ausgebrochen, mussten die Artefakte einem Lazarett weichen. Nach kurzzeitigen und provisorischen Zwischenstationen fanden die Exponate schließlich in den 1880/90er Jahren ihre neue und auch endgültige Heimstatt im Kiechelhaus an der damaligen Langen – heute Neuen – Straße. Dennoch dauerte es schließlich bis ins Jahr 1923, als Stadt und Verein die Zukunft der Sammlungen vertraglich regeln sollten, wobei die Objekte des Gewerbemuseums in kommunale Hände übergingen. Zwischenzeitlich waren auch die benachbarten Gebäude mit dem Kiechelhaus verbunden und auch das sogenannte Maurerhaus als zusätzlicher Ausstellungsraum angegliedert.

Ein Mann aus Wiesbaden bringt das Museum Ulm voran

Wurden die Sammlungen bislang nur durch Laien betreut, änderte sich dies mit dem Eintritt des Kunsthistorikers Julius Baum als Direktor des Museums. Gebürtig aus Wiesbaden verschrieb sich der Experte für Ulmer und schwäbische Kunst des Spätmittelalters zunächst einer regelrechten Purifizierung, indem er die ungeordnete Vielzahl der angesammelten Exponate drastisch verringerte. Den in der Weimarer Republik fachlich sozialisierten Baum interessierte jedoch nicht nur die „Alte Kunst“, sondern auch die zeitgenössische Moderne. Gerade die Beziehung beider Epochen zueinander garantiere, so der damals 42-Jährige, eine lebendige Museumsarbeit. Der Anspruch, eine Stätte der Bildung und Erziehung zu sein, prägt auch heute noch das Konzept des Museums.

Analog zur „Alten Kunst“ war es Baum, der in überraschender Geschwindigkeit eine „Moderne Galerie“ mit Werken vor allem deutscher und französischer Künstler, von den Impressionisten bis zu den Fauvisten und Expressionisten zusammenstellte. Seine jüdische Herkunft wurde dem Kunsthistoriker bereits im Jahr 1933 zum Verhängnis. Im März des Jahres wurde er als Direktor des Museums suspendiert, wenig später endgültig entlassen und ins „Schutzhaftlager“ Welzheim geschickt. Glücklicherweise gelang Baum im Jahr 1939 die Flucht in die Schweiz, wo er das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft abwartete.

Im Nationalsozialismus verfällt das Museum in einen Dornröschenschlaf

Die Ulmer Kunstsammlungen verfielen während der Zeit des Nationalsozialismus in einen Dornröschenschlaf; die Institution, degradiert zu einem „Heimatmuseum“, präsentierte bestenfalls noch sogenannte „Schandausstellungen“, worin die moderne Kunst mit entsprechenden Bemerkungen als „entartet“ der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Viele dieser Exponate gingen verloren, was als wertvoll erachtet wurde, überlebte den Krieg in Schlössern und Bergwerken der Umgebung. Der Mann der Stunde null war letztendlich Joseph Kneer, ein Maler und Kunsterzieher.

Indem er die gotischen Sammlungen neu anlegte, die nicht zerstörte moderne Kunst zurückführte und dem Publikum eben jene Exponate präsentierte, die bis vor Kurzem noch als verfemt galten, trat der von der US-Militärregierung eingesetzte Kneer in die Fußstapfen Julius Baums. Mit Herbert Pée verpflichtete die Stadt von 1952 bis 1970 dann auch wieder einen Kunsthistoriker als Direktor. In diese Zeit fallen Erwerbungen wertvoller Grafiken von Beckmann bis Picasso. Pées Nachfolger Erwin Treu vollendete die Sanierung der Gebäude und etablierte ein modernes Beleuchtungskonzept in den Ausstellungsräumen. In seine Epoche fiel die Übernahme der Sammlung Kurt Fried mit Gemälden, Graphiken und Skulpturen, aber auch die erstmalige Präsentation des rekonstruierten „Löwenmenschen“ aus dem Lonetal.

Der Löwenmensch ist der Star des Ulmer Museums. Foto: Alexander Kaya

Seit 1993 ergänzt das Archiv der Hochschule für Gestaltung das Museum, wenngleich die Dokumente am bisherigen Standort Pionierkaserne verblieben. Die Gründung eines Fördervereins, verschiedene Renovierungen und Anbauten zur Unterbringung der stetig wachsenden Sammlung sowie moderne didaktische Konzepte führten das Museum ins 21. Jahrhundert. Heute zeigt sich die nun Museum Ulm genannte Institution – das Gebäude wird derzeit umgebaut – ganz im Erscheinungsbild einer zeitgenössischen und aufgeschlossenen Begegnungsstätte zwischen Mensch und Kultur. Ganz im Sinne Julius Baums.