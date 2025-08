Michael Altinger versichert bei seinem Auftritt in Neu-Ulm: „Ich bin topfit, ich bin brauchbar“

Die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy sind oft fließend – etwas nachdenklich stimmende, wenn auch heiter dargebrachte Passagen wechseln sich mit klamaukartigen Gags ab oder vermischen sich. So auch bei Michael Altinger, dessen Auftritt im Neu-Ulmer Museumshof wegen der schlechten Witterung ins Edwin-Scharff-Haus verlegt wurde. Was ist der gebürtige Landshuter nun wirklich? Kabarettist, Comedian, Komiker, Komödiant? Egal, er hat viel Witz und kann sein Publikum bestens unterhalten. Was er im fast voll besetzten kleinen Saal, begleitet von Gitarrist Andreas „Andi“ Rother, auch tat.

Stefan Kümmritz

89231 Neu-Ulm

Michael Altinger