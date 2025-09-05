Abfallkalender, Kitas, Mängelmelder: Für Elchingen gibt es jetzt eine neue App

Als eine der ersten Kommunen im Landkreis Neu-Ulm hatte die Gemeinde Elchingen im Jahr 2014 eine Bürger-App als mobile eGovernment-Lösung und schnelle Informationsquelle zur Verfügung gestellt. Sie wurde mehr als 1000 Mal heruntergeladen. Laut der Gemeinde hat der bisherige Anbieter seinen Service allerdings beendet, weshalb in den vergangenen Monaten eine neue, moderne Nachfolgeapp konfiguriert worden sei. Die überarbeitete Elchingen-App ist jetzt verfügbar.

Diese Möglichkeiten bietet die neue Elchingen-App

Folgende Inhalte sind über die App abrufbar:

Online-Behördengänge: Beantragung Briefwahlunterlagen, Abruf Wahlergebnisse, Beantragung Führungszeugnisse, Beantragung Meldebescheinigungen, Status-Abfrage Pass/Personalausweis, Fundbüro online, Abfallkalender online, Hund an-/abmelden, Kita-Platz anmelden, Wasserzählerstand melden und noch einige Services mehr.

Informationen zur Gemeindeverwaltung und deren Stellenangebote, dem Tourismus- und Freizeitangebot, der Übersicht über die Einrichtungen am Ort wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Ärzte und Apotheken.

Eine defekte Laterne? Ein Schlagloch? Einfach melden mit dem eingebauten Mängelreporter.

Erhältlich ist die Elchingen-App (Suchbegriff: Elchingen) ab sofort kostenlos im Apple Store oder bei Google Play. Die Gemeinde weist darauf hin: Wer die Elchingen-App bereits genutzt hat, sollte die alte Version deinstallieren und die neue App installieren. Die alte App sei aus den Stores entfernt worden, lösche sich aber nicht automatisch auf den mobilen Endgeräten. (AZ)