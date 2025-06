Die neue „Leben, Wohnen, Freizeit“ ist eröffnet: Ein Rundgang über die Ulmer Verbrauchermesse

„Es ist die Verbrauchermesse schlechthin“, erklärt Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher am Eröffnungstag der „Leben Wohnen Freizeit“ (LWF). „Wir freuen uns, dass die LWF zurück in Ulm ist.“ Im Jahr 1966 fand die erste Ausgabe der Messe statt, doch 2019 war Schluss, nachdem der Veranstalter pleitegegangen war. Nun baut das Oberschwabenschau-Team aus Ravensburg die Messe wieder auf. An den vier Öffnungstagen bis Sonntag, 29. Juni, werden bis zu 30.000 Besucher in Ulm erwartet.

