Die Region feiert die Vielfalt auf dem Ulmer Münsterplatz und in Thalfingen

Kurz vor der Europawahl setzte Menschen in der Region mit zwei Aktionen bunte Zeichen. Auf dem Münsterplatz zeigte das "Bündnis für Vielfalt und Demokratie" am Freitagabend mit einem Fest und einer Kundgebung Flagge für ein demokratisches Europa. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Kärtchen mit der Europafahne und dem Slogan "Demokratie wählen!" in die Höhe. Ella Oßwald vom Ring Politischer Jugend sagte: " Ulm hat keinen Platz für Hass und Hetze. Wir sind stolz auf Vielfalt."

In Thalfingen nahmen Schülerinnen und Schüler der Grundschule an einer Aktion für Demokratie und Vielfalt teil. Foto: Alexander Kaya

In Thalfingen bekannten sich Schülerinnen und Schüler der Grundschule zu Demokratie und Vielfalt - und bildeten mit ihren Körpern das Wort "Demokratie". Die Buben und Mädchen beteiligten sich an einer bundesweiten Aktion, die von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung in Kooperation mit der ARD und der Zeit unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten ausgerufen wurde. (AZ)