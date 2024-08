Partner unterzeichnen Vertrag für das Ulmer 200-Millionen-Euro-Projekt

Kein handgeschöpftes Büttenpapier, sondern schlichtes Recyclingpapier wurde für den Partnerschaftsvertrag zwischen der Stadt Ulm und der Arbeitsgemeinschaft B10 Ulm verwendet. Am Freitag unterzeichnete Oberbürgermeister Martin Ansbacher den Vertrag mit einem Volumen von über 200 Millionen Euro für den Neubau der Wallstraßenbrücke und den Blaubeurer-Tor-Tunnel. Die Arbeitsgemeinschaft der Bauunternehmen Leonhard Weiss und Matthäus Schmid steigt bereits jetzt in die Planung der Neubauten ein.

Der Ulmer Partnerschaftsvertrag ist etwas Besonderes

Durch den erstmalig bei einer deutschen Kommune angewandten Partnerschaftsvertrag arbeiten Bauherr, Planer und Bauunternehmung sehr früh miteinander zusammen und können gemeinsam die optimale Lösung erarbeiten. Baubürgermeister Tim von Winning erklärte bei der Vertragsunterzeichnung, dass der bisher übliche Weg, erst die komplette Planung und dann die Suche nach einem Bauunternehmer, für das komplexe Bauvorhaben in Ulm Nachteile hat. Die Bauunternehmen haben in Ulm die Möglichkeit, ihre Erfahrung schon in die Planung einzubringen und zu verwendete Materialien und Bauabläufe zu optimieren. Von Winning geht davon aus, dass so mehrere Monate Bauzeit eingespart werden können.

Für Martin Ansbacher ist der Freitag „ein historischer Tag“, denn die Wallstraßenbrücke, die von 85.000 Fahrzeugen täglich belastet wird, muss ersetzt werden und bei dieser Gelegenheit wird der Unfallschwerpunkt Blaubeurer-Tor-Ring durch zwei T-Kreuzungen ersetzt sowie die Blaubeurer-Tor-Brücke durch einen Tunnel. Ansbacher betonte auch, dass die Förderung von 105 Millionen Euro durch das Land ebenfalls ein Rekord sei. Bezugnehmend auf seine Schwörrede, möchte der Oberbürgermeister damit auch eine Verkehrssünde der Vergangenheit heilen.

Das ist der Zeitplan für den Bau des Tunnels bis zur Landesgartenschau in Ulm

Auch wenn bereits jetzt viel Baumaßnahmen laufen, wird erst ab 2025 die heiße Phase der Bauarbeiten starten und im Sommer 2026 der Blaubeurer-Tor-Ring verschwunden sein. 2027 wird dann bereits die Westseite der Wallstraßenbrücke neu gebaut sein und Mitte bis Ende 2029 wird das komplette Bauwerk stehen. Rechtzeitig vor der Landesgartenschau 2030 in Ulm.

Damit werden dann 25 Prozent aller Ulmer Brücken, das sind 20.000 Quadratmeter, ersetzt sein und über 15.000 Quadratmeter Straßenflächen begrünt sein. Gleichzeitig bleibt die Kapazität der Straßen erhalten und es entstehen zusätzliche Geh- und Radwege.