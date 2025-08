Die Wasserwacht bekommt eine neue Anlegestelle am Ludwigsfelder See

Die Stadt Neu-Ulm errichtet eine neue Anlegestelle für die Wasserwacht am Ludwigsfelder See. Durch diese soll die Einsatzfähigkeit der Organisation, insbesondere bei dauerhaft niedrigen Wasserständen, deutlich verbessert und so die Sicherheit der Badegäste nachhaltig gewährleistet werden.

Der erste Bauabschnitt für die Anlegestelle am Ludwigsfelder See ist bereits abgeschlossen

Das Projekt ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt, der bereits abgeschlossen ist, umfasste die Herstellung eines befestigten Zugangs bis zur Slipanlage. Dazu wurden Rasengitterplatten verlegt, Pflasterarbeiten getätigt, das Fundament für den Anlegesteg vorbereitet sowie die Rampe für die Boote vergrößert. Die Gesamtkosten für diesen Abschnitt beliefen sich auf rund 44.000 Euro. Durch diese Maßnahmen wurde laut Stadt ein sicherer, schneller und dauerhafter Zugang für Einsatzfahrzeuge der Wasserwacht bis ans Wasser geschaffen.

In einem zweiten Bauabschnitt wird ein L-förmiger Schwimmsteg eingebaut. Die neue Anlegestelle besteht aus zwei Teilen mit den Maßen 2,40 Meter auf 8,15 Meter (landseitig) sowie 2,40 Meter auf 6,30 Meter (wasserseitig). Die Trägerstruktur besteht aus Aluminium, der Belag aus rutschfestem Kunststoff. Die schwimmende Konstruktion soll sich flexibel dem aktuellen Wasserstand anpassen und auch bei niedrigem Pegelstand ein sicheres An- und Ablegen ermöglichen. Nach Angaben der Stadt ist sie speziell auf das aktuelle und künftige Equipment der Wasserwacht, wie beispielsweise ein größeres Boot, ausgelegt. Sie soll den schnellen und sicheren Einstieg in das Rettungsboot gewährleisten und so die Sicherheit am See erhöhen.

Die Anlegestelle wird ausschließlich von der Wasserwacht genutzt. Zur Sicherheit aller Badegäste wird der Bereich nach Fertigstellung mit Hinweisschildern deutlich gekennzeichnet. Das Betreten der Anlage ist nur befugten Personen gestattet. Auch das Untertauchen der Anlage ist nicht gestattet. Die Baumaßnahmen für den zweiten Bauabschnitt beginnen am Montag, 4. August, mit der Absperrung des betroffenen Uferbereichs. Der Aufbau des Stegs ist für Montag, 11. August, vorgesehen. Während der Bauzeit kann es zu zeitweisen Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Die Absperrung bleibt bis zur vollständigen Fertigstellung bestehen. Erstellt wird die Anlage vom Bauhof. Der zweite Bauabschnitt kostet etwa 43.000 Euro. (AZ)