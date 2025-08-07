Diebesgut unter Pfandflaschen – Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

In Bellenberg versuchte sich eine junge Frau mit einer besonders gewieften Diebstahlmethode. Mit Pfandflaschen getarnt versuchte sie, ihr Diebesgut aus dem Supermarkt zu schmuggeln. Das ging allerdings schief.

Die 23-jährige Frau betrat Mittwoch den Verbrauchermarkt in Bellenberg. Sie führte eine Tasche mit leeren Pfandflaschen mit sich. Im Geschäft nahm sie mehrere Dosen Tiernahrung aus dem Regal und legte diese unter die mitgebrachten Pfandflaschen in ihre Tasche. An der Kasse erklärte die Frau, dass sie nichts zu bezahlen habe, der Pfandautomat habe ihre Pfandflaschen nicht akzeptiert. Ein Mitarbeiter hatte den Diebstahl jedoch beobachtet und rief die Polizei. Seitens der Filialleitung erhielt die Tatverdächtige eine Vertragsstrafe und ein Hausverbot. Das Diebesgut hatte einen Wert von wenigen Euro. (AZ)