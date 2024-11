Diebstahl auf der Baustelle: Unbekannte nehmen Baumaschine mit

Auf einer Baustelle in Ulm-Eggingen waren in den vergangenen Tagen Diebe zugange. Mit einer Rüttelplatte machten sie sich auf und davon.

Die Rüttelplatte stand laut Polizeiangaben auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Straße „Ristberg“. Zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 7.15 Uhr schlichen sich die Diebe auf die Baustelle und nahmen die Baumaschine der Marke Wacker, Modell DPU 4545 Heh mit gelber Lackierung, mit. Die Rüttelplatte war mit weiteren Arbeitsgeräten durch eine Stahlkette verbunden und gegen Diebstahl gesichert. Die Diebe knackten die Kette und machten die hochwertige Baumaschine zu ihrer Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Dieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt ist. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Straße „Ristberg“ aufgefallen sind, können sich bei der Polizei (Telefon 0731/1883812) melden. Die Schadenshöhe der Beute ist noch unklar. (AZ)