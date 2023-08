Der Gerlenhofer Bahnübergang und die teilweise entgleiste Debatte

Plus Nun wird der umstrittene Überweg also endlich dichtgemacht. Er könnte für sehr lange Zeit geschlossen bleiben.

Am Ende war das Ergebnis an Eindeutigkeit nicht mehr zu überbieten: Der Ferienausschuss der Stadt Neu-Ulm hat diese Woche beschlossen, den unbeschrankten Gerlenhofer Bahnübergang dichtzumachen. Höchste Zeit, denn die Anwohner kommen wegen der durchdringenden Dauerhuperei mittlerweile auf dem Zahnfleisch daher. Allerdings steht zu befürchten, dass der Krach im Dienste vermeintlicher Sicherheit so schnell noch nicht endet, denn die Stadt muss noch einiges mit der Bahn ausverhandeln – was traditionell nicht einfach ist.

Tiefes Misstrauen gegenüber der Bahn

Offenbar hegt die Stadt ein massives Misstrauen gegenüber dem Staatskonzern, denn Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger deutete im Ausschuss mehrfach die Sorge an, die DB könnte sich auf dem Schließungsbeschluss ausruhen und schlicht nichts unternehmen. Nach dem Motto: Der lästige Überweg ist ja nun dichtgemacht, dann kann er es auch bleiben. Immerhin kostet es gut zwei Millionen Euro, den Überweg vernünftig auszubauen und mit Schranken zu bestücken. Davon trägt der Bund die Hälfte und die Bahn den Löwenanteil vom Rest. Der Verdacht dürfte also nicht unbegründet sein.

