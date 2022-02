Ein lautes "Ja" zum Bahnausbau wäre notwendig

Plus In Deutschland sind wir nicht mehr Planungs-, sondern Zerredungsweltmeister. Das zeigt sich wieder an den Ausbauplänen der Bahnstrecke Ulm–Augsburg.

Es wäre Quatsch, zu behaupten, dass früher alles besser war. Allerdings dauerte manches nicht ganz so lange wie heute. Am 25. April 1850 vereinbarten die beide Königreiche Bayern und Württemberg per Staatsvertrag den Bau einer Bahnlinie zwischen Ulm und Augsburg. Am 1. Mai 1854 wurde sie bereits für den Verkehr freigegeben. In unfassbar kurzen vier Jahren haben Bayern und Württemberg ein gewaltiges Infrastrukturprojekt nicht nur durchgeplant, sondern auch umgesetzt.

