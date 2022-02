Dietenheim

vor 17 Min.

Johannespassion am "Heiligen Grab": Benno Schachtners Pläne für Dietenheim

Am 9. April geht es los mit der Aufführung von Johann Sebastian Bachs Johannespassion vor dem berühmten Dietenheimer Heiligen Grab in der Kirche St. Martinus.

Plus Hochkarätige Konzerte möchte der Dirigent und Countertenor Benno Schachtner in Dietenheim präsentieren. Ein Förderverein unterstützt die Pläne.

Von Dagmar Hub

Hochkarätige musikalische Ereignisse dezentral zu machen, hat sich Benno Schachtner auf die Fahne geschrieben. Für Dietenheim, wo der in Illertissen geborene weltbekannte Countertenor – Professor an der Hochschule für Künste in Bremen – aufgewachsen ist und heute wieder mit seiner Familie lebt, ist Schachtners Entscheidung für eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Konzertreihe "ein Paukenschlag", wie Dietenheims Bürgermeister Christopher Eh sagt. Am 9. April geht es los mit der Aufführung von Johann Sebastian Bachs Johannespassion vor dem berühmten Dietenheimer Heiligen Grab in der Kirche St. Martinus.

