Dietenheim-Regglisweiler

vor 57 Min.

Versuchter Mord in Regglisweiler: "Nur Glück, dass das nicht tödlich ausging"

Hier soll es passiert sein: In dieser Asylunterkunft in Regglisweiler stach ein Mann im vergangenen August 18 Mal auf seinen Mitbewohner ein.

Plus Mit 18 Messerstichen hat ein 24-Jähriger seinem Mitbewohner in einer Asylunterkunft mehrere lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt. Der Prozess am Ulmer Landgericht hat begonnen.

Von Franziska Wolfinger

Insgesamt 18 Mal soll ein Mann auf seinen Mitbewohner in der Asylunterkunft in Regglisweiler eingestochen haben. Das Opfer der brutalen Messerattacke hat überlebt. Wie nah er dem Tod war, zeigt das Gutachten einer Rechtsmedizinerin, das sie im Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer vorgetragen hatte. Der 24-jährige Tatverdächtige muss sich seit diesem Freitag vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.

