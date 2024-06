Kiosk am Badesee Dietenheim aufgebrochen

Getränke und Lebensmittel sind die Beute von unbekannten Dieben.

Zwischen 17.30 Uhr und 9.30 Uhr waren Unbekannte in der Christian-Heinrich-Müller-Straße am Dietenheimer Badesee unterwegs. Dort hebelten sie nach Polizeiangaben an einem Kiosk die Zugangstür auf.

Die Einbrecher suchten wohl nach Geld. Dabei wurden sie nicht fündig. Deshalb brachen sie eine weitere Tür zur Küche auf. Aus dem Kühlschrank und dem Lagerraum nahmen sie Getränke und Lebensmittel mit. Unentdeckt gelang ihnen die Flucht. Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Der Wert ist weitaus höher als die Beute. Die Polizei Dietenheim (Tel. 07347/9588070) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)