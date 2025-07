Quad stürzt auf die Straße: Fahrer und Kind (2) werden bei Unfall verletzt

Ein 35-Jähriger und ein zweijähriges Kind haben sich bei einem Unfall am Sonntag in Dischingen (Kreis Heidenheim) Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des vierrädrigen Fahrzeuges gegen 18 Uhr am Marktplatz unterwegs. Mit auf der Sitzbank vor dem Fahrer befand sich ein zweijähriges Kind. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 35-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt. Der Fahrer und das Kind stürzten auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte beide mit Verletzungen in eine Klinik.

Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun, wie es dazu gekommen war. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug muss noch ermittelt werden. Auf den 35-jährigen kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)