Moschee-Neubau gestartet, doch es gibt neuen Ärger: Droht das endgültige Aus?

Vor drei Jahren schien das Projekt endlich in die Gänge zu kommen. Im Juni 2022 war für den Bau der neuen Moschee in Vöhringen der erste Bagger angerückt. Doch es dauerte nicht lange, da galt quasi schon wieder Baustopp auf dem Gelände an der Adalbert-Stifter-Straße. Ein Unternehmen aus der Nachbarschaft hatte mit einer Klage vor Gericht Erfolg. Anfang dieses Monats rückten nun wieder Baumaschinen an, und es wird wieder gewerkelt. Ist inzwischen also alles gut und der Bau kann problemlos starten? Von wegen. Die Zukunft des Projekts scheint offener denn je.

