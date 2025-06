Arbeiten in Erlebnisbad und Sauna: Nach der Schließzeit steigen im Donaubad die Preise

Turnusgemäß schließen das Erlebnisbad und der Saunabereich des Donaubads in Neu-Ulm jedes Jahr für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie für die ein oder andere Verschönerung. In diesem Jahr startet die Schließzeit am Montag, 23. Juni, (also direkt nach den Pfingstferien) und dauert bis zum 18. Juli. Zum Wiederbeginn am Samstag, 19. Juli, werden die Eintrittspreise angehoben. Der Freibadbereich bleibt während der Schließzeit regulär geöffnet. Ebenso das Bistro, die Eisdiele und der Wohnmobilstellplatz.

So ändern sich die Eintrittspreise im Donaubad in Neu-Ulm

Während der Schließzeit werden in Erlebnisbad und Sauna insbesondere solche Reinigungs-, Wartungs- sowie Reparaturarbeiten durchgeführt, die während des Betriebes nicht gemacht werden können. So werden Becken entleert, um Schäden an Fliesen, Fugen und Unterwasserscheinwerfern beseitigen zu können. Im Saunabereich werden Öfen und Saunabänke überarbeitet und zum Teil gegen neue ersetzt. In der Technik liegt ein Schwerpunkt in der Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen, außerdem werden große Teile der Mess- und Regeltechnik in den Badewasserkreisläufen modernisiert.

Nach der Schließzeit wird das Donaubad für den Besuch des Erlebnisbades und der Sauna die Eintrittspreise anheben. „Wir tun das mit Augenmaß“, betont Geschäftsführer Jochen Weis. „Aufgrund der stark gestiegenen Ausgaben, insbesondere bei den Kosten für Personal und Energie, sehen wir uns dazu gezwungen, hier tätig zu werden.“ Für den Besuch des Erlebnisbades wurden die Preise für Erwachsene um einen Euro erhöht, für Kinder um 50 Cent, eine kleine Familie bezahlt zwei Euro mehr, die große Familie drei Euro. Für Saunabesucher erhöhen sich alle Preise um zwei Euro.

Ein Erwachsener zahlt somit für vier Stunden Erlebnisbad 15 Euro (bisher 14 Euro), ein Kind elf (bisher 10,50), eine kleine Familie 25 (bisher 23), eine große Familie 38 (bisher 35) Euro. Außerdem wird der Sportschwimmertarif (75 Minuten) von fünf auf sechs Euro erhöht. Teurer werden zudem die Premiumkarten, die die regulären Eintrittstarife um 50 Prozent rabattieren. Einzelpersonen zahlen künftig 180 statt 160 Euro. (AZ)