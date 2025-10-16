Fatima heißt das 1000. neugeborene Baby an der Neu-Ulmer Donauklinik

Die Geburt eines neuen Lebens ist immer etwas ganz Besonderes. So war es auch bei der kleinen Fatima, die am Donnerstag, 16. Oktober 2025, um 6.50 Uhr als 1000. Baby im Jahr 2025 an der Donauklinik in Neu-Ulm das Licht der Welt erblickte.

Fatima wiegt nach Angaben der Kreisspitalstiftung Weißenhorn 3200 Gramm, ist 53 Zentimeter groß und wohlauf. Die Eltern, Layla und Mohamad, freuen sich über ihr zweites Kind. Fatima hat bereits eine zweijährige Schwester.

Die Eltern seien rundum zufrieden und sollen sich in der Geburtsklinik der Neu-Ulmer Donauklinik bestens versorgt fühlen, heißt es in der Pressemitteilung. Laut der diensthabenden Hebamme soll es eine schöne, entspannte und schnelle Geburt gewesen sein. (AZ)