Tödlicher Unfall: 60-jähriger Radfahrer stürzt und stirbt

Unerwartet und ohne fremde Beteiligung stürzt ein Radfahrer in Donzborf (Landkreis Göppingen). Eine Reanimation endet erfolglos. Der 60-Jährige stirbt noch vor Ort.

Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagabend in Donzdorf im Kreis Göppingen gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Unfall ist laut Polizei ohne fremde Beteiligung passiert.

Kurz nach 19 Uhr sei der 60-Jährige mit seinem Pedelec in der Straße Sommerhalde gefahren, heißt es am Mittwoch im Polizeibericht. Unerwartet und ohne fremde Beteiligung sei er von seinem Fahrrad gestürzt und dabei eine Böschung mehrere Meter hinuntergefallen. Dabei habe er sich oberflächliche Verletzungen zugezogen.

Durchgeführte Reanimationsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Mann an einem akut aufgetretendem medizinischen Problem verstorben sein. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. (AZ)