Doppelmord Altenstadt: Sohn verlangt „utopische Preise“ für Haus des getöteten Vaters

Dass die Häuser verwahrlost aussehen, das will sie gar nicht bestreiten. „Aber was willst du machen, wenn die Polizei dich auf einmal mitnimmt?“, sagt eine Frau, die jener Familie aus Altenstadt-Untereichen nahestand, in der im April 2023 ein Doppelmord verübt wurde. In dem Bericht unserer Redaktion, der kürzlich die Zukunft der Häuser am Mühlbach zum Thema hatte, sei jedoch ein falscher Eindruck entstanden, meint sie. Patrick O., der Sohn und zugleich Mörder des getöteten Karl O., habe die Häuser nicht nach dem Tod seines Vaters geerbt. „Einfach nur schlimm“ sei das, was da passiert ist, sagt die Frau.

