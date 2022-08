138 statt der erlaubten 70 km/h: Polizei stoppt 24-jährigen Raser

Mit 138 statt der dort erlaubten 70 km/h hat die Polizei einen 24-jährigen Motorradfahrer in Dornstadt erwischt. Auf ihn kommen gleich mehrere Anzeigen zu.

Die Polizei hat einen 24 Jahre alten Motorradfahrer bei Dornstadt gestoppt. Er war nach Angaben der Polizei mit 138 statt der dort erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Die Polizei führte am Mittwochmorgen in der Beimerstetter Straße in Richtung Beimerstetten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt fünf Verstöße wurden festgestellt, darunter der des 24-Jährigen. Mit seiner Honda war er mit 138 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Außerdem stellten die Ermittler fest, dass der Hinterreifen kein Profil mehr aufwies.

Die restlichen Verstöße bewegten sich nach Polizeiangaben im Bereich von 95 bis 100 km/h. Auch mit diesen Fahrenden hätten die Beamten Gespräche über die Gefahren des zu schnellen Fahrens geführt. Auch sie müssen mit Anzeigen rechnen. (AZ)