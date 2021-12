Auto kracht auf A8 in Lkw: 31-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Wohl ungebremst kracht das Auto in einen Lkw-Anhänger. Der 31 Jahre alte Fahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun.

Bei einem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Polizeiangaben war ein 31-Jähriger gegen 1.30 Uhr mit seinem Suzuki auf der A8 in Richtung München unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen krachte er wohl ungebremst in den Anhänger eines Lastwagen, der vor ihm fuhr. Dabei wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto und dem Iveco des 46-Jährigen auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon: 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)