B10-Unfall: 79-Jährige fährt ungebremst in Auto und wird schwer verletzt

Die Seniorin übersah wohl ein Auto, das an einer B10-Kreuzung an der Ampel stand und fuhr ungebremst hinein. Die 79-Jährige verletzte sich schwer.

Bei einem Unfall am Montag auf der B10 bei Dornstadt ist eine 79-Jährige schwer verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin gegen 12.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Amstetten unterwegs. Als sie auf der Tomerdinger Kreuzung weiter geradeaus fahren wollte, übersah sie wohl das Auto eines 71-Jährigen, der dort an der roten Ampel warten musste.

Vermutlich ungebremst fuhr die Frau mit ihrem Opel in den Hyundai hinein und schob diesen mehrere Meter in die Kreuzung. Dadurch erlitt die 79-Jährige schwere Verletzungen. Die Beifahrerin des 71-Jährigen trug leichte Verletzungen davon.

Ein Krankenwagen brachte die Verursacherin in eine Klinik. Die 63-Jährige aus dem Hyundai gab an, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 13.000 Euro. (AZ)