Auto im Graben: Abschleppdienst riecht Alkohol beim Fahrer und ruft Polizei

Nach einem Unfall riecht ein Mitarbeiter eines Abschleppdienstes Alkohol und ruft die Polizei. Die hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend bei Dornstadt im Graben gelandet. Weil der Mitarbeiter eines Abschleppdienstes bei dem 59-Jährigen Alkohol roch, ermittelt nun die Polizei.

Laut deren Bericht fuhr der Mann gegen 19.30 Uhr von Beimerstetten in Richtung Dornstadt. Dort soll ein Wildtier die Fahrbahn gekreuzt haben und der Autofahrer kam nach links von der Straße ab. Der 59-Jährige verständigte daraufhin einen Abschleppdienst. Dessen Mitarbeiter roch Alkohol beim Toyota-Fahrer und verständigte die Polizei. Ein Alkomattest soll einen Wert über dem Erlaubten ergeben haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die soll nun den genauen Wert ermitteln. Am Toyota entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)