Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld mit "Schockanruf"

Nach einem der berüchtigten "Schockanrufe" übergibt eine Seniorin einem Unbekannten Schmuck und Bargeld. Kurze Zeit später wird die Frau stutzig und ruft die Polizei.

Eine Unbekannte Anruferin meldete sich am Mittwoch bei einer Seniorin aus Dornstadt und gab vor, dass die Tochter der Frau in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sei. Zur Abwendung einer sofortigen Haftstrafe müsse die Geschädigte eine hohe Kaution in bar hinterlegen, die in Kürze abgeholt würde, so die Anruferin. Die Seniorin sammelte daraufhin Schmuck und Bargeld in ihrem Haus zusammen und übergab es einem unbekannten Mann, der wortlos mit den Wertsachen verschwand. Kurze Zeit später wurde die Seniorin stutzig und wählte den Notruf. Laut Polizei, die die Ermittlungen aufnahm, sei der Mann hell gekleidet gewesen und habe eine Schutzmaske getragen.