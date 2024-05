Motorradfahrerin stürzt: 29-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

In einer Kurve bei Dornstadt kommt die 29-Jährige von der Straße ab. Sie kracht mit dem Motorrad gegen einen Betonpoller und überschlägt sich.

Bei einem Unfall am Sonntag bei Dornstadt hat eine 29-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Die Frau war mit ihrem Motorrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 29-Jährige gegen 17 Uhr auf der L1239 von Bollingen in Richtung Blaustein unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam die Yamaha-Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte sie mit einem Betonpoller und überschlug sich. Das Motorrad fuhr ohne die Fahrerin noch etwa 50 Meter weiter und kam in einem Feld zum Liegen. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Schaden am Motorrad wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)