Nach Einbruch in Firma in Dornstadt: Polizei fasst Bande in Rheinland-Pfalz

Unter anderem etwa eine Tonne Hartmetall ist Anfang März aus einer Firma in der Dieselstraße in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) gestohlen worden. Die Täter flüchteten, die Polizei bat im Nachgang um Hinweise von Zeugen. Jetzt teilen die Ermittler mit: Sechs Tatverdächtige wurden am Dienstag in Rheinland-Pfalz festgenommen. Vier Männer und zwei Frauen im Alter von 25 bis 44 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dornstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis