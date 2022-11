Dieser Mann führt jetzt das Dornstadter Sanitätsregiment

Plus In Dornstadt führt jetzt ein neuer Offizier das Kommando. Der scheidende Übergangschef bekommt viel Lob, das Sanitätsregiment fällt bundeswehrweit auf.

Die mehr als 900 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsregiment 3 in Dornstadt haben bei einem feierlichen Appell einen neuen Chef bekommen. Oberstarzt Dr. Bernd Breuermann führt zukünftig das Kommando, das in den vergangenen Monaten interimsweise Oberstleutnant Markus Pöppel innehatte.