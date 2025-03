Einbruch in Firma: Automaten aufgebrochen, Hartmetall und Werkzeuge gestohlen

In eine Firma in Dornstadt ist am Wochenende eingebrochen worden. Dabei wurde unter anderem hochwertiges Werkzeug und rund 1000 Kilogramm Hartmetall gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Die Tat erfolgte demnach zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr. Bislang Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in die Firma in der Dieselstraße. Im Gebäude hebelten sie mehrere Automaten, darunter einen Getränkeautomaten sowie einen Kaffeeautomaten auf und entnahmen das Bargeld. In den Fertigungshallen fanden sie hochwertiges Werkzeug und Hartmetall-Rohlinge. Auch das machten sie zu ihrer Beute.

Weil die Täter rund 1000 Kilogramm Hartmetall stahlen, flüchteten sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Transporter. Der Polizeiposten Dornstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Wochenende in der Dieselstraße in Dornstadt verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07348/96790 entgegen genommen. (AZ)