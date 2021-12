Einbruch in Schule in Dornstadt: Unbekannte stehlen mehrere Tablets

In einer Schule in Dornstadt trieben Einbrecher ihr Unwesen. Die Polizei sicherte Spuren. Mehrere Tablets wurden gestohlen.

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende ihr Unwesen in einer Schule in Dornstadt getrieben. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Demnach seien die Unbekannten zwischen Freitag und Montag auf das Schulgelände in der Tomerdinger Straße gelangt. Vermutlich durch eine nicht ordnungsgemäß geschlossene Tür kamen sie in das Gebäude. Einen Raum verwüsteten sie und nahmen dort mehrere Tablets mit. (AZ)