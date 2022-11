Einrichtung verwüstet: Lebensmittel verschüttet und Laubbläser gestohlen

Mehrere Gebäude in Dornstadt wurden am Wochenende verwüstet. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

In mehrere Gebäude in Dornstadt sind am Wochenende bislang Unbekannte eingedrungen. Sie richteten dort Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

An zwei Gebäuden auf dem Areal im Bodelschwinghweg wurden Scheiben eingeschlagen. Aus einem Gebäude entwendeten sie einen Laubbläser. In einem weiteren Gebäude beschädigten sie im Innern mehrere Türen und verschütteten Lebensmittel. (AZ)