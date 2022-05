Fahrradgeschäft wird erneut mit übel riechender Flüssigkeit attackiert

Bereits zum dritten Mal hat ein Unbekannter eine übel riechende Flüssigkeit in ein Geschäft in Dornstadt gekippt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten ist ein Anschlag auf ein Fahrradgeschäft in Dornstadt verübt worden. Am frühen Donnerstagmorgen schlug ein unbekannter Täter ein Loch in eine Schaufensterscheibe des Betriebs und schüttete eine übel riechende Flüssigkeit in den Laden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm handelte es sich möglicherweise um Buttersäure. Wie bei den vergangenen beiden Malen wurde eine Scheibe zerstört und durch den Gestank der Geschäftsbetrieb gestört.

Die Kriminalpolizei Ulm bittet um Zeugenhinweise

Wer und was hinter den Taten steckt, versucht die Kriminalpolizei Ulm im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/188-0. Die Polizei fragt vor allem, wer am Donnerstag zwischen 5.15 und 5.30 Uhr verdächtige Personen in der Lichtensteinstraße oder Im Mittelbühl gesehen hat oder die Tat beobachtet hat. Auch Hinweise auf fremde Fahrzeuge helfen der Polizei. (AZ)