Frau bei Messerattacke in Dornstadt schwer verletzt: Polizei fasst Verdächtigen

Nach einer Messerattacke eilten zahlreiche Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei nach Dornstadt. Ein Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später gefasst werden.

In Dornstadt ist am Dienstagnachmittag eine Frau bei einer Messerattacke schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Ulmer Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Zu den Hintergründen aber hielten sich die Ermittler bedeckt. Eine Gefahr habe nicht bestanden. Ein Auto wurde am mutmaßlichen Tatort abgeschleppt.

Bei der Polizei sei gegen 16.20 Uhr ein Notruf eingegangen. "Das dürfte auch die Tatzeit sein", berichtet der Sprecher. Zahlreiche Polizisten eilten in Streifenwagen und in Zivilfahrzeugen in die Nähe der Dornstadter Einkaufsmärkte und fahndeten nach einem Täter.

Messerattacke in Dornstadt: Polizei nimmt einen Mann vorläufig fest

Anderthalb Stunden nach Eingang des Notrufs sei ein Mann vorläufig festgenommen worden. Er gelte als jener, der mutmaßlich die Frau mit einem Messer schwer verletzt hat, heißt es. Zu möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei am Abend keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Eine Erklärung der Staatsanwaltschaft Ulm wird für den Mittwoch erwartet.

Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um das Opfer. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Tatort im Bereich der Diesel- und Zeppelinstraße sicherte die Kriminalpolizei rings um einen Kleinwagen Spuren und wurde schließlich abgeschleppt. In welchem Zusammenhang das abgeschleppte Auto mit der Tat steht, ist noch unbekannt.