Hochwertiges Fahrrad aus dem Laden gestohlen

Aus einem Geschäft in Dornstadt ist am Samstagnachmittag ein hochwertiges Pedelec gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr in der Hermann-Köhl-Straße. Der Täter flüchtete mit dem Rad in Richtung Albrecht-Berblinger-Straße. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Dieser wird als circa 1,80 Meter groß, mit kurzen blonden Haaren und etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Beim Fahrrad handelt es sich um ein blaues Stereo Hybrid der Marke Cube. (AZ)

