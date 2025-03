Hubschrauber im Einsatz: Auto wird bei Unfall auf A8 unter Lkw-Heck mitgeschleift

Schwere Verletzungen hat ein 30-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A8 bei Dornstadt erlitten. Gegen 18.15 Uhr war der junge Mann in seinem VW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Ende des Parkplatzes Kemmental zog gleichzeitig ein Sattelzug aus dem Parkplatz heraus auf die rechte Fahrspur. Der VW krachte ohne erkennbare Bremsspuren bis zur Frontscheibe in das Heck des Sattelaufliegers und verkantete sich dort. Der Sattelzug schleifte den Wagen rund 150 Meter weit mit, bis der 32-jährige Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Standstreifen stoppte.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den in seinem Auto eingeschlossenen Fahrer, darunter auch mehrere Krankenschwestern. Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt an die Unfallstelle gebracht. Die Feuerwehr Dornstadt sicherte die Unfallstelle ab und befreite den Autofahrer in Absprache mit dem Notarzt aus seinem Fahrzeugwrack. Beiden Türen auf der linken Seite und auch die Mittelsäule wurden herausgetrennt, um den Schwerverletzten schonend aus dem Fahrzeug zu retten. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Autobahnmeisterei mussten die auf zwei Fahrstreifen verteilten Trümmerteile einsammeln. Während der Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden, nach dem Start des Rettungshubschraubers konnte eine Fahrspur freigegeben werden. Nach rund drei Stunden hatten Abschleppwagen die Unfallfahrzeuge geborgen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 23.000 Euro. Es bildete sich ein sechs Kilometer langer Stau hinter der Unfallstelle.