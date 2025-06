Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Dornstadt schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr fuhr der 54-Jährige auf seiner BMW von Temmenhausen in Richtung Scharenstetten. Aufgrund Unachtsamkeit geriet er laut Polizei nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und kam nach rechts von der Straße ab. In einem Graben stürzte er von seinem Motorrad. Dabei zog er sich schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. (AZ)

