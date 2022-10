Fast 700 Soldaten üben in Dornstadt die Versorgung Verletzter

Plus Fast 700 Soldaten haben bei einer Übung ein Krankenhaus in Zelten von Dornstadt nach Ingolstadt und zurückgebracht. Worauf es im Ernstfall ankommt.

Die Übung "Donau-Samariter" ist ein wahrer Kraftakt für das 3. Sanitätsregiment der Bundeswehr in Dornstadt. Die zweiwöchige Übung endet am Wochenende.