Motorrad kracht in Auto: 17-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend bei Dornstadt ist eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Sie war auf einem Motorrad unterwegs und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Auch zwei Insassen in dem Auto wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21.45 Uhr. Die Jugendliche fuhr mit ihrem Motorrad auf der Landstraße 1239 von Dornstadt in Richtung Bollingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Mercedes einer 46-Jährigen. Die Autofahrerin hupte wohl noch und versuchte, dem Zweirad auszuweichen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Die Kradlenkerin wurde von ihrem Motorrad geschleudert und kam in einer Wiese zum Liegen. Der Mercedes kam auf der Straße zum Stehen. Die Fahrerin des Mercedes und ihre 24-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Alle drei Beteiligten kamen in umliegende Kliniken.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße zwischen Dornstadt und Bollingen bis etwa 1.45 Uhr voll gesperrt. (AZ)