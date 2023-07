Nach Unfall: Polizei findet 25-jährigen Verursacher zuhause im Bad liegend

Ein 25-Jähriger soll mit seinem Auto einen Listmasten aus der Verankerung gerissen haben. Die Polizei fand ihn später zuhause in seinem Bad auf dem Boden liegend.

Nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Dornstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher zuhause im Bad liegend gefunden. Der 25-Jährige soll deutlich alkoholisiert gewesen sein.

Wie die Polizei mittteilt, befuhr der 25-jährige Autofahrer gegen 2.30 Uhr in der Lange Straße den Kreisverkehr an der Alten Landstraße in Richtung Dornstadt. Wegen überhöhter Geschwindigkeit soll er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmasten geprallt sein. Der Mast sei aus der Verankerung gerissen worden und landete auf der Fahrbahn.

Zeugen hätten beobachten können, wie sich der Wagen in Richtung Mittelbühl entfernte. Die Beamten stellten das Auto im Rahmen einer Fahndung verlassen fest. Ein Zeuge sei auf die Beamten zugekommen und habe den Fahrer benennen können. Dieser soll in einem nahegelegenen Haus im Badezimmer auf dem Boden liegend angetroffen worden sein, heißt es im Polizeibericht.

Alkoholgeruch sei deutlich wahrnehmbar gewesen. Ein Alkoholtest soll einen Wert deutlich über 1,5 Promille ergeben haben. Nach der Blutentnahme sei der Führerschein sichergestellt worden. (AZ)